Peugeot anuncia baixa contábil; ganha apoio da GM para aliança com Dongfeng

PARIS/LONDRES (Reuters) - A montadora francesa PSA Peugeot Citroën anunciou nesta quinta-feira uma baixa contábil de 1,1 bilhão de euros (1,52 bilhão de dólares) em suas operações internacionais em dificuldades e ganhou apoio da General Motors para uma aliança com a chinesa Dongfeng.

A Peugeot e a GM também reduziram as metas de economia na aliança entre ambas, com a montadora francesa reconhecendo que estava perseguindo um acordo com a Dongfeng Motor, sustentado por um aumento de capital.