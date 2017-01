França deve permitir véus e ensinar árabe nas escolas, diz relatório

PARIS, 13 Dez (Reuters) - A França deve reverter décadas de estrito secularismo para integrar melhor a sua população de imigrantes, permitindo que muçulmanas usem o véu em escolas e promovendo o ensino do árabe, de acordo com um relatório encomendado pelo primeiro-ministro.

O primeiro-ministro, Jean-Marc Ayrault, que no mês que vem irá comandar uma reunião ministerial sobre como melhorar a integração, disse à imprensa que não há planos para derrubar a proibição do uso do véu e procurou se distanciar do relatório.