Navios de guerra de China e EUA quase se chocam na Ásia

WASHINGTON, 14 Dez (Reuters) - Um cruzador dos EUA operando em águas internacionais no Mar da China Oriental foi forçado a tomar ação evasiva na semana passada para evitar a colisão com um navio de guerra chinês que manobrava por perto, disse por comunicado, na sexta-feira, a Frota Norte-Americana no Pacífico.

Outra embarcação chinesa manobrava perto do Cowpens no dia do incidente, 5 de dezembro, e forçou o navio a tomar ações evasivas para evitar a colisão, afirmou a Frota do Pacífico no comunicado.