Brasil anuncia decisão de caças nesta 4a; Saab é tida como favorita

BRASÍLIA, 18 Dez (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff afirmou que será anunciada nesta quarta-feira a decisão do governo sobre a compra de caças para a Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o site do jornal Folha de S.Paulo, o caça Gripen NG, da sueca Saab, será o escolhido.

Uma fonte a par do assunto disse à Reuters que a Saab ainda não recebeu qualquer palavra do governo brasileiro sobre o contrato, mas que executivos da empresa se reunirão com autoridades locais em Brasília no fim desta tarde.

O programa brasileiro, conhecido como F-X2, foi iniciado em maio de 2008 e tem o objetivo de adquirir inicialmente 36 novos caças para a FAB. As aeronaves substituirão a atual frota, que está obsoleta.

"Instruí o ministro da Defesa, Celso Amorim, a anunciar hoje a decisão quanto à compra do F-X, e quanto à parceria que nós iremos fazer para o F-X2", disse Dilma em discurso durante confraternização de fim de ano com as Forças Armadas.

O anúncio será feito na tarde desta quarta no Ministério da Defesa, em Brasília.

Além do Gripen NG, os caças Rafale, da francesa Dassault, e F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing, são os outros dois finalistas que estão na disputa.

O Gripen NG é apontado como o mais barato dos três concorrentes e pode ter se favorecido num momento em que o governo brasileiro sofre para cumprir suas metas fiscais. Também teria um bom pacote de transferência de tecnologia.