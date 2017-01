Austrália cria fundo de US$89 mi para regiões afetadas por saída da GM

SYDNEY, 18 Dez (Reuters) - O governo da Austrália está criando um fundo de 100 milhões de dólares australianos (89 milhões de dólares) para apoiar as regiões afetadas pela decisão da General Motors de encerrar a produção no país até 2017, incluindo o apoio direto aos trabalhadores afetados pela decisão.

A GM, segunda maior montadora do mundo, disse na semana passada que irá interromper a produção de veículos e motores na Austrália até o final de 2017, em uma investida que representa um duro golpe para o setor automotivo do país.

O fundo irá incluir 60 milhões de dólares australianos em contribuições do governo federal australiano e 12 milhões de dólares australianos do governo de Vitória, com o governo da Austrália do Sul contribuindo com o restante. Abbott também disse que o governo espera que a GM faça uma contribuição.