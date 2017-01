Korean Air planeja levantar US$3,3 bi para reduzir dívidas

SEUL,19 Dez (Reuters) - A Korean Air Lines planeja levantar 3,5 trilhões de wons (3,33 bilhões de dólares) em dois anos através da venda de ativos, como ações na refinaria S-Oil Corp, para pagar dívidas e dar suporte à deficitária afiliada Hanjin Shipping Co.

O nível de endividamento da companhia aérea subiu este ano, depois do investimento em aeronaves eficientes em termos de combustível.

Por sua vez, a maior linha de transporte naval da Coréia do Sul sofreu com margens cada vez menores em meio a um mercado de transporte lento, também afetada por uma substancial perda cambial. A Korean Air é a maior acionista da holding da Hanjin Shipping.

A companhia aérea mantém conversas com a Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) para vender as ações na S-Oil no primeiro trimestre de 2014, disse o vice-presidente financeiro da Korean Air, Lee Sang-kyoon, em uma reunião de investidores nesta quinta-feira.