França busca acalmar nervos sobre fracasso da Dassault no Brasil

Por John Irish

PARIS, 19 Dez (Reuters) - O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, minimizou mais um fracasso nas vendas do caça francês Rafale, dessa vez no Brasil, dizendo estar confiante de que em breve terá boas notícias sobre licitações na Índia e em países do Golfo Pérsico.

Fabricado pela Dassault Aviation, o jato multiemprego Rafale ainda não conseguiu emplacar um comprador estrangeiro, apesar de ser considerado um dos mais eficientes e sofisticados caças do mundo, mas também um dos mais caros.

As ações da companhia caíram em torno de 4 por cento nesta quinta-feira após o anuncio do governo brasileiro, na quarta-feira, da decisão de comprar 36 caças Gripen NG, da empresa sueca Saab, com investimento previsto de 4,5 bilhões de dólares até 2023, dando fim a um processo de concorrência que se arrastava há mais de uma década.

A França esteve perto de fechar o acordo com o Brasil em 2011, com a Dassault apostando na promessa de transferir a tecnologia do novo caça para superar a concorrência, mas à época o governo brasileiro anunciou o adiamento da decisão devido à escalada da crise econômica.

"Isso não é um fracasso. É uma decepção em um objetivo que não era prioridade", disse Jean-Yves Le Drian à rádio Europe 1, minimizando a derrota. "O Brasil não era um objetivo prioritário para o Rafale. Temos objetivos mais importantes na Índia e no Golfo (Estados Árabes)."

O presidente francês, François Hollande, esteve no Brasil em 12 de dezembro com a meta de impulsionar o negócio.

A Dassault está envolvida há mais de um ano em negociações exclusivas com o governo indiano para a venda de 126 aviões. Um oficial da Força Aérea da Índia disse no fim de outubro esperar concluir o negócio até março de 2014.