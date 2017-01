Carlyle entra no enfraquecido setor de refino da Europa

VIENA, 19 Dez (Reuters) - A gigante de private equity Carlyle fez uma entrada surpresa no combalido setor de refino da Europa, numa parceria com a trader suíça Vitol para serem coproprietárias de ativos de refino, armazenamento e distribuição na Suíça e na Alemanha.

"O Carlyle está comprometido com a criação deste grande negócio de energia no noroeste europeu e oferece uma oportunidade única de combinar nossa experiência internacional em petróleo e gás com os recursos que temos disponíveis na plataforma global de energia da Carlyle", disse Marcel van Poecke, diretor-administrativo e presidente do Carlyle International Energy Partners (CIEP).