ENFOQUE-Para Campos, botão da "confiança" é o 1º que precisa ser acionado em 2015

Por Jeferson Ribeiro

RECIFE, 19 Dez (Reuters) - A mudança mais urgente a ser feita por quem assumir a Presidência em 2015 será retomar a confiança do mercado e do empresariado, o que não está mais nas mãos da presidente Dilma Rousseff, pois ela manteria o ambiente de desconfiança, avalia o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que tentará derrotar a petista nas eleições do ano que vem.

"A coisa mais importante que o próximo presidente precisa fazer é recuperar a confiança do mercado e dos empresários", disse Campos. "Esse é o primeiro botão a ser mexido."

O presidente nacional do PSB, terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, repete incansavelmente que sua plataforma vai incorporar a iniciativa privada em todos as áreas onde for possível fazer parcerias. "Não tenho preconceito", diz, como se fosse um mantra, sem deixar de pontuar que seu pensamento é de "esquerda".

Aos 48 anos e no segundo mandato à frente do governo estadual, Campos destaca a necessidade de adotar um discurso claro, mostrando que os problemas estruturais como a educação e as obras de infraestrutura têm solução de médio e longo prazo, sem mágicas, sem preocupações eleitorais.

O governador não quis conceder uma entrevista nos moldes formais, preferiu uma conversa longe de gravadores, em que expôs ideias e fez duras críticas ao governo. Para ele, suas chances eleitorais aumentarão se a situação econômica ficar como está.

Se piorar, a ponto de a inflação sair do controle, o dólar subir demais e o desemprego aumentar, os tucanos podem ter mais chances junto ao eleitorado. O potencial candidato do PSDB e presidente da sigla, Aécio Neves, tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas lideradas por Dilma.

Por outro lado, se o desemprego seguir em níveis historicamente baixos, os preços se mantiverem sob controle e a atividade econômica acelerar, Dilma pode caminhar para uma reeleição tranquila.