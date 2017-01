Putin diz que vai perdoar logo magnata do petróleo Khodorkovsky

MOSCOU, 19 Dez (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que vai perdoar logo o magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky, visto por opositores do Kremlin como um prisioneiro político e que ainda tem oito meses para cumprir da pena de mais de dez anos de prisão.

"Ele cita razões humanitárias. A mãe dele está doente", afirmou Putin. "Eu decidi que com essas circunstâncias é necessário tomar uma decisão, e num futuro próximo um decreto de perdão será assinado."

Khordorkovsky, que já foi o homem mais rico da Rússia, foi preso em 2003 depois de se desentender com Putin. Ele foi condenado por fraude, roubo e lavagem de dinheiro em dois julgamentos que prejudicaram a imagem do presidente russo no Ocidente.