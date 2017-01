Navio chinês agiu de forma "irresponsável" em incidente, dizem EUA

WASHINGTON, 20 Dez (Reuters) - O comportamento da China numa quase colisão marítima no mar do Sul da China "não ajudou" e foi "irresponsável", disse o secretário norte-americano de Defesa, Chuck Hagel, alertando contra incidentes que agravem a tensão bilateral.

"Essa ação dos chineses, manobrando seu navio cem jardas à frente do (navio norte-americano USS) Cowpens, não foi uma ação responsável. Não ajudou, foi irresponsável", disse Hagel a jornalistas no Pentágono, na quinta-feira.

Na quarta-feira, a China admitiu que no começo de dezembro uma embarcação chinesa quase colidiu com o navio militar norte-americano no mar do Sul da China.

A China alega que o barco estava realizando "patrulhas normais" quando encontrou o cruzador dos EUA, e a agência oficial de notícias chinesa acusou os EUA de fazerem uma provocação deliberada. Já a versão dos EUA é diferente -- de que o USS Cowpens precisou fazer uma manobra evasiva para evitar a colisão.

Questionada sobre as declarações de Hagel, a porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse: "Para que os militares dos EUA e os chineses mantenham uma relação estável e saudável que seja benéfica para ambos os países, os dois lados devem se empenhar ao máximo em encontrar o outro no meio do caminho".

O incidente marítimo ocorreu depois de Pequim declarar uma nova zona de identificação aérea mais ao norte, no mar do Leste da China, o que motivou críticas dos EUA, do Japão e da Coreia do Sul.

Especialistas dizem que esse incidente foi o mais sério encontro marítimo entre EUA e China no mar do Sul da China desde 2009.

Hagel disse que incidentes "incendiários" desse tipo têm o potencial de causarem um "erro de cálculo".