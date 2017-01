Ambições da África de aumentar refino de petróleo desvanecem

DACAR, 20 Dez (Reuters) - Os esforços da África para aumentar para abastecer a crescente demanda por combustível do continente estão sendo frustrados por uma feroz concorrência de refinarias e vendedores estrangeiros de petróleo, que inundam o mercado de 80 bilhões de dólares com importações.

Os governos africanos querem mais refinarias de petróleo para reduzir suas importações de combustível e valorizar mais o petróleo bruto do próprio continente.

Para muitos distribuidores, é mais barato importar o combustível das refinarias da Índia ou do Golfo dos EUA, e até mesmo da China, do que de fontes muitas vezes não confiáveis, de antigas plantas locais.

A consultoria sediada no Reino Unido estima que dos planejados 1,1 milhão de barris por dia de nova capacidade de refino da África, somente cerca de um terço, ou 400 mil barris, serão construídos.

A indiana Essar disse em outubro que irá sair de sua participação de 50 por cento da planta de Mombasa, no Quênia, a última refinaria do leste da África, a qual a empresa havia planejado modernizar, dizendo que não era "economicamente viável no atual cenário de refino".