ENFOQUE-Como a espionagem dos EUA custou à Boeing um contrato multibilionário

SÃO PAULO, 20 Dez (Reuters) - Dilma Rousseff estava completamente encantada. O Brasil se empenhava havia anos para decidir que empresa escolher para fechar um contrato de mais de 4 bilhões de dólares para a compra de jatos de combate, um dos negócios mais cobiçados da setor de defesa, e que iria definir as alianças estratégicas do país nas próximas décadas.

Mas Dilma, conhecida por ser às vezes áspera e arisca com líderes estrangeiros, ficou entusiasmada depois de um encontro de 90 minutos em Brasília em 31 de maio com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A decisão foi uma das maiores e mais caras consequências das revelações sobre a NSA, as quais abalaram as relações de Washington com países de várias partes do mundo. Continuação...