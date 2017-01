Khodorkovsky diz que não vai entrar para política ou buscar ativos de petróleo

BERLIM, 22 Dez (Reuters) - O ex-magnata russo do petróleo Mikhail Khodorkovsky, que recebeu indulto do presidente Vladimir Putin depois de 10 anos de prisão, disse em declarações divulgadas neste domingo que não pretende entrar para a política ou tentar recuperar o patrimônio da sua antiga empresa de petróleo, Yukos.

"Não tenho intenção de me envolver com a política e não pretendo lutar pela devolução dos ativos," disse Khodorkovsky à revista russa The New Times em uma entrevista filmada, que teve trechos publicados na Internet. Ele afirmou que disse isso a Putin na carta enviada com seu pedido de indulto.