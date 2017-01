Obama torce por cunhado em jogo de basquete universitário no Havaí

Por Ros Krasny

HONOLULU, 23 Dez (Reuters) - O time masculino de basquete da Oregon State University pode ter sentido uma pressão extra no domingo, quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi acompanhado da família torcer pela equipe em um torneio no Havaí.

O time é treinado por Craig Robinson, irmão mais velho da primeira-dama Michelle Obama. A equipe enfrentou a University of Akron Zips pelo torneio anual Diamond Head Classic.

Os Obama, acompanhados das filhas Malia, de 15 anos, e Sasha, de 12, chegaram a seus assentos antes do início da partida e foram saudados com gritos pelo público, que ocupava cerca de metade da arena com capacidade para 10.300 pessoas.

Obama trocou de cadeira algumas vezes para conversar com o chef da Casa Branca, Sam Kass, que estava sentando perto. Também estava presente o amigo pessoal de Obama Bobby Titcomb, familiares de Craig Robinson e Marin Robinson, mãe de Michelle e de Craig.

O ginásio, no campus da University of Hawaii, fica a cerca de 28 quilômetros da casa de férias alugada pela família Obama no luxuoso bairro de Kailua.