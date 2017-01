Premiê de Israel diz que espionagem dos EUA seria inaceitável

JERUSALÉM, 23 Dez (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao comentar sobre as alegações de que os Estados Unidos teriam espionado líderes israelenses, disse nesta segunda-feira que tal atividade seria inaceitável e que não é própria da relação entre dois países aliados.

"Sobre as coisas publicadas nos últimos dias, eu pedi que o assunto fosse examinado", disse Netanyahu, em referência clara à suposta espionagem. O premiê não disse se Israel pretende pedir esclarecimentos aos EUA.

No domingo, diversos integrantes do gabinete de Netanyahu e parlamentares israelenses afirmaram que o vazamento era uma oportunidade para pressionar Washington pela libertação de Jonathan Pollard, agente israelense preso nos EUA.

No que pareceu ser uma tentativa de conter o clamor, Netanyahu afirmou no domingo que Israel tem constantemente buscado a libertação de Pollard e que não precisa de ocasiões especiais para discutir o caso com os EUA.