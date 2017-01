Forças de paz do Chade disparam contra manifestantes na República Centro-Africana

BANGUI, 23 Dez (Reuters) - Forças de paz do Chade dispararam contra uma multidão que se manifestava contra sua presença em Bangui, a capital da República Centro-Africana, onde pelo menos nove pessoas foram mortas em violência interreligiosa nesta segunda-feira.

O confronto é o mais recente sinal da crescente tensão entre a população majoritariamente cristã de Bangui e as forças do Chade, complicando os esforços internacionais para aplacar a violência no enorme país africano, sem saída para o mar.