ESTREIA-Ben Stiller mostra lado contido em "A Vida Secreta de Walter Mitty"

SÃO PAULO, 26 Dez (Reuters) - Em 1969, sob influência da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, durante a Guerra Fria, e da repercussão de "2001 - Uma Odisséia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick, o músico inglês David Bowie compôs "Space Oddity".

A canção, que se tornaria um dos maiores hits do cantor, conta a história do astronauta Major Tom, que está de partida para uma missão e, lá no espaço, sente o medo universal de desbravar o desconhecido e enfrentar isso sozinho.

No novo filme "A Vida Secreta de Walter Mitty" (2013), o protagonista, interpretado por Ben Stiller, é caçoado pelo seu chefe Ted (Adam Scott), que o chama de Major Tom, por ficar "fora do ar" algumas vezes durante o trabalho. O filme estreia em circuito nacional neste dia da Natal.

Esta é uma nova versão cinematográfica --uma já foi realizada com Danny Kaye, em 1947-- do conto homônimo de James Thurber, publicado em 1939 na revista "New Yorker" e famoso até hoje nos EUA. A história original retrata um homem que vive entre os delírios da sua fértil imaginação e o cotidiano de sua monótona realidade. Já o filme, dirigido pelo próprio Stiller, traz esse dilema do personagem para os dias atuais de maneira bem diferente.

Walter Mitty agora é o chefe da seção de negativos da revista "Life", que está prestes a fechar, passando a ser apenas um site na Internet. Curiosamente, a revista, reconhecida como uma das mais importantes da área de fotojornalismo por décadas, foi realmente encerrada em 2000, partindo das publicações mensais para encartes semanais de jornais e, depois, um website.

Para o público brasileiro, isso não faz tanta diferença, mas a distância de mais de 10 anos entre o acontecimento e a homenagem pesa entre os norte-americanos, para quem o filme pode parecer datado.

Nos dias conturbados de transição da revista, Walter convive com as suas fantasias e a triste realidade de não conseguir declarar-se à colega de trabalho por quem está apaixonado, Cheryl Melhoff (Kristen Wiig) e sofrer bullying do novo chefe --que, aliás, é um personagem caricatural ao extremo, beirando o ridículo tanto pela caracterização quanto por suas falas.

Além disso, tenta achar de qualquer maneira o corte 25 do negativo enviado pelo famoso fotógrafo Sean O'Connell (Sean Penn), que seria a capa da última edição da publicação, mas que sumiu. Sem sucesso em sua busca em Nova York, ele parte para uma aventura na Groenlândia e outros lugares exóticos, como Islândia e Afeganistão, atrás do artista e da foto.