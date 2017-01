Dezenas de corpos são recuperados após violência na República Centro-Africana

BANGUI, 26 Dez (Reuters) - Funcionários da Cruz Vermelha disseram nesta quinta-feira que recuperaram 44 corpos das ruas da capital da República Centro- Africana, Bangui, após combates religiosos acirrados nos últimos dois dias, em que seis soldados de paz do Chade também foram mortos.

O chefe de delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Georgios Georgantas, afirmou que os corpos eram provavelmente apenas uma parte dos mortos em Bangui, já que suas equipes não tinham acesso a determinadas partes da cidade.

Os rebeldes do grupo Seleka, de maioria muçulmana, que tomaram o poder em março, e milícias cristãs de auto-defesa realizaram ataques uns contra os outros e, mais recentemente, sobre a população local.

Ele contou que os distritos de Miskine e Boy-Rabe nos dois sentidos da principal rodovia vindo do norte de Bangui permaneciam inacessíveis.

Um representante do grupo Médicos Sem Fronteiras no principal hospital de Bangui disse que foram tratadas mais de 50 pessoas com ferimentos de arma de fogo ou cortes de facão desde quarta-feira devido aos combates em toda Bangui.