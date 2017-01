Centenas tentam fugir da República Centro-Africana em voos de emergência

As milícias ‘anti-balaka' têm alvejado os muçulmanos, que elas dizem que estão apoiando Seleka, durante meses de saques e assassinatos desde março. Com muitos atiradores Seleka vindo do Chade, seus cidadãos têm sido especialmente atacados, estimulando o governo a criar voos fretados essa semana, para trazê-los para casa.

No entanto, muitos daqueles que estavam esperando no calor no aeroporto de Bangui eram muçulmanos centro-africanos que disseram que estavam fugindo do seu país de maioria cristã por medo de represálias.