Protestos mantêm fechado porto que escoa petróleo na Líbia

TRÍPOLI, 30 Dez (Reuters) - Um porto de exportação de petróleo no leste da Líbia permanecia fechado nesta segunda-feira, apesar de uma autoridade do setor ter dito na semana passada que o serviço seria retomado em alguns dias, depois de meses de paralisação que têm restringido as receitas do país.

Os campos de petróleo próximos ao porto fechado, Sarir e Messla, estavam operando, mas não podiam bombear óleo para Hariga com os tanques no porto cheios, informou o porta-voz da petroleira.

Uma autoridade do setor de petróleo disse na sexta-feira que o porto, localizado em Tobruk, no extremo leste do país, reabriria dentro de dias, no mais recente de uma série de anúncios sobre o fim da paralisação de portos no país.