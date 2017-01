Schumacher luta pela vida após acidente de esqui

"Podemos dizer que sua condição implica uma ameaça à sua vida", disse em entrevista coletiva Jean-François Payen, anestesista-chefe do hospital CHU, em Grenoble, no leste do país.

Phillippe Quincy, um promotor público de Albertville, disse à Reuters que uma investigação para identificar as causas do acidente começaram no domingo. Descobertas iniciais indicaram que a força do impacto foi tão forte que o capacete de Schumacher foi estraçalhado.