Milhares impedem voos na República Centro-Africana em apelo por ajuda

BANGUI, 31 Dez (Reuters) - Milhares de pessoas envolvidas nos conflitos da República Centro-Africana bloquearam a pista do aeroporto internacional nesta terça-feira, exigindo mais ajuda e a renúncia do presidente.

Famílias e outros refugiados gritavam frases contra o governo perto de um acampamento improvisado no qual estão abrigados desde que os combates entre muçulmanos do grupo Seleka e milícias cristãs começaram no início de dezembro.