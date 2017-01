Ferrari buscará manter Raikkonen ocupado antes da pré-temporada

Aos 34 anos, ele saiu da Lotus para fazer parceria com Alonso na única dupla de equipe composta por dois campeões na atual F1. Raikkonen tem bastante trabalho pela frente, a algumas semanas dos primeiros testes pré-temporada em Jerez.

"Kimi estará muito ocupado desde o início de janeiro trabalhando nessa máquina estranha, da qual eu não gosto nada, o simulador", disse Montezemolo à imprensa durante um almoço antes do Natal, na Itália, em dezembro.

Montezemolo há muito defende que, em vez do uso da tecnologia virtual, a F1 volte a ter testes em pistas durante a temporada, algo que vem sendo limitado como forma de cortar custos.

As equipes estão trabalhando de forma intensa nos novos carros, em meio à revolução pela qual passam as regras do esporte. Continuação...