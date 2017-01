Nevasca leva o caos ao nordeste dos EUA

NOVA YORK/BOSTON, 3 Jan (Reuters) - Os governadores de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência na quinta-feira, quando uma forte nevasca castigou o nordeste dos Estados Unidos, causando o cancelamento de milhares de voos e paralisando as viagens rodoviárias.

A primeira grande tempestade de inverno em 2014 levou muito frio e vento numa faixa que ia do baixo vale do Mississippi à costa atlântica, com quase 60 centímetros de neve caindo em algumas áreas de Massachusetts.