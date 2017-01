Edíficio desmorona e mata pelo menos 11 na Índia

CANACONA, Índia, 5 Jan (Reuters) - Pelo menos onze trabalhadores foram mortos e muitos outros estão presos nos escombros de um edifício que desabou no estado indiano de Goa, disseram neste domingo a polícia e a mídia, o mais recente desastre que chama a atenção para normas de segurança em meio a um boom da construção no país.

O edifício de três andares em Canacona, a pouco mais de 4 quilômetros da popular praia Palolem, desabou no sábado.

Cerca de 50 pessoas estavam trabalhando no local no momento e pelo menos 12 estão presas sob os escombros, de acordo com relatos de testemunhas citadas em relatos da imprensa.