Líbia diz ter impedido chegada de navio petroleiro a porto ocupado

Qualquer tentativa dos manifestantes de enviar por conta própria petróleo para o mercado internacional seria um agravamento do bloqueio, que tem afetado as vitais exportações líbia do produto.

"A Marinha líbia... lidou neste domingo com um navio de bandeira de Malta que tentou entrar no porto em cooperação com um grupo ilegal para carregar e contrabandear petróleo", disse a Corporação Nacional de Petróleo em comunicado. "A Marinha impediu que o navio chegasse ao porto" no leste do país.