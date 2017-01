Frio recorde varre o leste dos EUA e causa pelo menos oito mortes

Por Victoria Cavaliere e Ian Simpson

NOVA YORK/MILWAUKEE, 7 Jan (Reuters) - Uma massa de ar polar vinda do Ártico provocou temperaturas baixas recordes ao atingir o leste dos Estados Unidos nesta terça-feira, provocando o cancelamento de milhares de voos, a elevação dos preços da energia e a superlotação nos abrigos para sem-tetos.

Oito mortes foram registradas em todo o país desde que a massa de ar ártico atingiu a América do Norte no fim de semana, produzindo as temperaturas mais baixas em duas décadas.

A baixa temperatura bateu recorde no Central Park, em Nova York, para esta época - 16 graus Celsius negativos - , mas com as rajadas de vento de 51 quilômetros por hora, a sensação era de um frio ainda maior, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

As autoridades emitiram alertas sobre ventos frios ou baixas temperaturas para metade dos EUA. As condições congelantes estão prejudicando o transporte rodoviário, ferroviário e aéreo.

A expectativa é de que as temperaturas fiquem entre 14 e 19 graus centígrados abaixo do normal do Meio-Oeste ao Sudeste do país, de acordo com o serviço meteorológico.

Em Nova York e na capital, Washington, os abrigos para sem-teto e outros edifícios públicos receberam pessoas que estavam congelando nas ruas.

"Minhas mãos estavam congeladas, pareciam picadores de gelo. Vim para cá para aquecer minhas mãos, aqui eu as coloquei sob água quente", disse Mike Smith, de 48 anos, um sem-teto que estava cochilando no lobby da Martin Luther King Jr. Memorial Library, em Washington.