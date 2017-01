Renúncia de líderes é festejada na República Centro-Africana

A renúncia do presidente, Michel Djotodia, e do primeiro-ministro, Nicolas Tiangaye, ocorreu na cúpula de dois dias da Comunidade Econômica dos Estados Centro-Africanos, no vizinho Chade. As conversações para definir uma nova liderança serão realizadas na República Centro-Africana, segundo um comunicado.

Com memórias do genocídio de 1994 em Ruanda reavivadas pela agitação no país, a França enviou centenas de tropas para sua ex-colônia no mês passado para apoiar as forças de paz africanas. Mas os assassinatos continuaram e a França manifestou repetidamente a sua frustração com o governo de Djotodia.