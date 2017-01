CEO da ThyssenKrupp testa paciência de acionistas com reestruturação

Os contratempos na venda de ativos fracos - como também os custosos escândalos de fixação de preço que Hiesinger herdou - fizeram com que as promessas do executivo de ampla transformação parecessem otimistas. Em um encontro anual na sexta-feira, o ex-homem da Siemens enfrentará duras perguntas de acionistas que, pelo segundo ano, não receberam dividendos.