Principais campos de petróleo dos Emirados Árabes recebem forte interesse

NOVA DÉLHI, 13 Jan (Reuters) - O emirado de Abu Dhabi recebeu um forte interesse de empresas internacionais interessadas em participar em seus maiores campos de petróleo, disse o ministro do Petróleo dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o país avalia dar continuidade a parcerias anteriores com gigantes petroleiras ocidentais ou deixar grandes compradores asiáticos adquirirem participações.

A empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi (Adnoc, na sigla em inglês) assumiu o controle total dos maiores campos de petróleo nos Emirados Árabes Unidos após o fim de uma parceria de décadas com quatro das maiores petroleiras do mundo. A parceria terminou em 11 de janeiro.

De acordo com o contrato de concessão, a Adnoc detinha 60 por cento do controle acionário nos campos da Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO, na sigla em inglês), enquanto as empresas ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total e BP, detinham participações de 9,5 por cento cada.