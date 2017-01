Bolsas dos EUA sobem após forte crescimento de vendas no varejo

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK, 14 Jan (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram nesta terça-feira, apagando a maior parte da queda da sessão anterior, com as vendas fortes no varejo em dezembro reduzindo os temores de desaceleração dos lucros corporativos e da economia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,71 por cento, para 16.373 pontos, o S&P 500 avançou 1,08 por cento, para 1.838 por cento e o Nasdaq ganhou 1,69 por cento, para 4.183 pontos.

As ações da Google subiram 2,4 por cento, para 1.149,40 dólares, impulsionando o Nasdaq, um dia depois de a gigante da tecnologia anunciar planos de adquirir a Nest Labs por 3,2 bilhões de dólares em dinheiro. O núcleo de vendas no varejo dos EUA aumentou 0,7 por cento em dezembro, acima das expectativas de crescimento de 0,3 por cento.

As perspectivas do crescimento do quarto trimestre foram ainda impulsionadas por um relatório mostrando que os estoques no varejo, excluindo automóveis, aumentaram 0,6 por cento em novembro.

Os dados foram divulgados após o relatório de sexta-feira sobre folha de pagamento que mostrou resultado bem abaixo das expectativas.

"Os números de vendas de varejo para dezembro acalmaram todo mundo", disse o estrategista-chefe de investimentos da Windham Financial Services, Paul Mendelsohn.

"Os números indicam que a economia está muito provavelmente avançando em um bom ritmo, apesar do número de empregos ruim da sexta-feira."