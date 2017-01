CENÁRIOS-Setor elétrico vê preço de energia de curto prazo acima de R$200 no ano

Por Anna Flávia Rochas

SÃO PAULO, 17 Jan (Reuters) - Agentes que atuam com comercialização de energia estimam que o preço médio de energia de curto prazo no Brasil em 2014 fique acima dos 200 reais por megawatt-hora (MWh), um cenário não muito diferente do ano passado devido à alta geração térmica e diante da atenção com os reservatórios das hidrelétricas.

Em 2013, com forte acionamento térmico e preços altos, o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) médio anual ficou em 263,09 reais por MWh, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável pelo cálculo. Foi o PLD médio anual mais alto desde 2003, sendo que a partir de setembro de 2013 o cálculo do preço passou a incorporar mecanismos de aversão ao risco de suprimento, o que colabora para elevar o PLD.

No ano anterior, o PLD médio anual já tinha sido o maior em 10 anos, a 166,69 reais por MWh. Em anos de hidrologia mais favorável, o PLD médio anual chegou a patamares como 13,25 reais por MWh, em 2003, e 29,42 reais por MWh, em 2011.

Embora a maioria dos agentes consultados espere que 2014 seja um ano de preços menos elevados que em 2013 e com menor preocupação em relação ao abastecimento de energia e nível de armazenamento das hidrelétricas, as poucas chuvas verificadas no início de janeiro surpreenderam.

Ao final de dezembro, as estimativas eram de que janeiro tivesse chuvas na média ou um pouco abaixo da média para o mês, mas a forte redução que voltou a alavancar nesta semana o PLD para quase 400 reais por MWh deixou os especialistas mais cautelosos. Como consequência dessa elevação, a geração térmica no país foi elevada para 11,7 GW médios.

"No nosso planejamento, já contávamos com um pico em janeiro, mas não com preço tão alto. A gente vê 2014 como um ano muito parecido com 2013, mas um pouco melhor... A minha expectativa é que em fevereiro venha a atenuar o preço", disse o presidente da CPFL Brasil, comercializadora de energia do grupo CPFL, Fábio Zanfelice.

Para o diretor da Excelência Energética, Erik Rego, o PLD médio em 2014 deve ficar em torno dos 200 reais por MWh, caindo para uma faixa entre 100 a 150 reais por MWh somente em 2015.