Zara Phillips, neta da rainha Elizabeth, dá à luz uma menina

É a primeira filha de Zara com o marido e jogador de rúgbi Mike Tindall e a quarta bisneta da monarca.

O casal é conhecido na Grã-Bretanha por seu sucesso esportivo. Zara, de 32 anos, conquistou uma medalha de prata no hipismo na Olimpíada de Londres de 2012, e Tindall, de 35 anos, é ex-capitão da seleção inglesa de rúgbi.

O palácio afirmou em comunicado que "hoje a senhora Michael Tindall deu à luz uma menina no Hospital Real Gloucestershire. O senhor Tindall estava presente ao nascimento. O peso do bebê é de 3,5 quilos".

"A rainha, o duque de Edimburgo, a princesa real, o capitão Mark Phillips e os pais de Mike, senhor Phillip e senhora Linda Tindall, foram informados e estão encantados com a notícia. O nome do bebê será confirmado no momento apropriado".