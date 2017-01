Toyota pode reconsiderar investimentos na Tailândia se crise persistir

A Toyota é a maior montadora de veículos na Tailândia, com uma produção anual de 800 mil carros por ano. Os planos para aumentar sua capacidade anual em 200 mil veículos ao ano nos próximos três a quatro anos agora são incertos, disse Kyoichi Tanada, presidente da unidade tailandesa da Toyota, em uma coletiva de imprensa.

A Tailândia é o maior mercado automotivo no sudeste asiático e uma base regional de produção e exportação de veículos para as principais montadoras de carros do mundo, como a Honda e a Ford.