Dilma formaliza convite a Chioro para Ministério da Saúde, diz fonte

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA, 21 Jan (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff convidou nesta terça-feira o atual secretário da Saúde de São Bernardo do Campo (SP), Arthur Chioro, para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Alexandre Padilha, que deixará o cargo para disputar o governo de São Paulo, disse à Reuters uma fonte do Palácio do Planalto.

Chioro reuniu-se com Dilma nesta terça, em Brasília. A escolha deve-se principalmente ao trabalho que desenvolveu no município, comandado pelo petista Luiz Marinho. O prefeito esteve com a presidente, na semana passada, para tratar da indicação.

A troca do Ministério da Saúde é uma das dez que a presidente deve fazer até o Carnaval, para liberar os ministros que pretendem disputar as eleições neste ano. Na segunda-feira, Dilma também bateu o martelo sobre a ida do ministro da Educação, Aloizio Mercadante, para a Casa Civil no lugar da ministra Gleisi Hoffmann, que deve disputar o governo do Paraná pelo PT.

A fonte disse à Reuters, sob condição de anonimato, que Chioro deve fazer parte da comitiva presidencial na viagem a Cuba, na semana que vem. Lá, a presidente cumpre agenda bilateral com o presidente Raúl Castro e participa da reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Ele só deve assumir o cargo oficialmente quando a presidente retornar das viagens internacionais, no fim do mês.

Cuba é parceiro do Brasil no programa Mais Médicos. Os profissionais estrangeiros que participam do programa são, na maioria, cubanos.

A escolha de Chioro é uma das poucas que levam em conta mais os critérios técnicos do que políticos.