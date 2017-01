Índice acionário norte-americano S&P 500 fecha em leve alta; Dow cai por resultados

NOVA, YORK, 21 Jan (Reuters) - A maioria das ações dos Estados Unidos fechou em alta nesta terça-feira, com o índice S&P 500 sendo impulsionado por um rali do setor de matérias primas, enquanto o índice Dow Jones caiu por conta de lucros decepcionantes de três de seus componentes.

O índice de matérias-primas do S&P subiu 0,6 por cento, registrando um dos melhores desempenhos do dia, puxado por um ganho de 6,6 por cento na Dow Chemical, para 45,93 dólares. O investidor e gestor de fundos de hedge Daniel Loeb assumiu uma participação na empresa e defendeu uma cisão da divisão petroquímica.

Além disso, a Alcoa Inc saltou 6,8 por cento, para 12,13 dólares, depois que o JP Morgan elevou a recomendação da empresa para "overweight" (acima da média do mercado), ante neutro. A instituição financeira também elevou o preço-alvo da empresa de alumínio para 15 dólares ante 9 dólares.

Os papéis do setor de energia, outro grupo correlacionado com o ritmo de crescimento econômico, subiu 0,5 por cento.

Já o Dow Jones recuou puxado pelo desempenho de Travelers Cos Inc, Verizon Communications Inc e Johnson & Johnson --todos considerados termômetros para seus setores. As ações recuaram após as empresas divulgarem seus resultados no quarto trimestre e perspectivas para o futuro.