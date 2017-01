Nova onda de frio provoca fechamento de escolas e adiamento de voos nos EUA

NOVA YORK/MAPLEWOOD, 22 Jan (Reuters) - Moradores do Nordeste dos Estados Unidos abriam caminho nesta quarta-feira para enfrentar uma tempestade letal que despejou mais de 38 centímetros de neve em alguns lugares, com temperaturas congelantes forçando o fechamento de escolas e levando ao adiamento ou cancelamento de milhares de voos.

Pelo menos duas mortes foram atribuídas ao clima, que tornou as estradas perigosas. Perto de Emmitsburg, no Estado de Maryland, um motorista perdeu o controle do veículo e se chocou contra um caminhão de transporte de carga, segundo a polícia estadual de Maryland.

Estão previstas rajadas de vento de cerca de 50 quilômetros por hora em partes da costa atlântica, com temperaturas de 12 graus negativos em boa parte da área de Nova York, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês).

A maior quantidade de neve foi registrada em Norwell, subúrbio de Boston, no Estado de Massachusetts, com 46,4 centímetros, e Manalapan, New Jersey, com 40,1 centímetros, de acordo com o serviço meteorológico. Continuação...