Corte de Haia decide na segunda-feira disputa marítima entre Chile e Peru

"Com a decisão de Haia, nós definiremos nossa fronteira marítima com o Chile, e então todas as fronteiras territoriais e marítimas do Peru estarão seladas para sempre", disse José García Belaunde, que era o ministro das Relações Exteriores peruano quando o caso foi levado a Haia. "Isso nos tomou 200 anos, mas estamos resolvendo."