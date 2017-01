Tropas israelenses matam palestino no norte de Gaza

GAZA, 24 Jan (Reuters) - Tropas israelenses mataram um palestino nesta sexta-feira e feriram outros em um confronto na região de fronteira com manifestantes na Faixa de Gaza, afirmaram o Exército de Israel e fontes hospitalares palestinas.

O tiroteio ocorreu num momento de escalada nas tensões, depois que forças israelenses mataram dois militantes palestinos em uma ofensiva aérea contra Gaza na quarta-feira, culpando um deles por um ataque com foguetes durante o funeral do ex-primeiro-ministro Ariel Sharon no início deste mês.