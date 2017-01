Fraqueza em telecomunicações e energia faz ações europeias recuarem

LONDRES, 27 Jan (Reuters) - As ações europeias fecharam em queda nesta segunda-feira, atingindo o menor nível em mais de um mês, lideradas por importantes papéis dos setores de telecomunicações e energia.

O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações do continente, recuou 0,82 por cento, para 1.290 pontos.

O movimento desta sessão ampliava a queda da semana passada, o que foi precipitada por temores sobre os mercados emergentes e o ritmo de crescimento na China. Resultados corporativos fracos na Europa também contribuíram para levar as ações para os menores níveis em anos.

Papeis de energia e telecomunicações estiveram entre as piores performances do dia. O índice STOXX Europe 600 Oil & Gas recuou 2,34 por cento diante do recuo de 13,8 por cento da ação da BG, que advertiu que a produção pode ficar abaixo das previsões.