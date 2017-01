Corte do Orçamento vai manter solidez fiscal, diz Mantega

A política fiscal tem sido alvo de críticas cada vez maiores desde a utilização de artifícios contábeis para garantir o cumprimento da meta do superávit primário do setor público --governo central, Estados, municípios e estatais-- consolidado em 2012.

Reportagens publicadas pela imprensa nesta terça-feira citavam possíveis patamares para a meta do primário deste ano e para o montante dos cortes do Orçamento. Mas o ministro disse que os números ainda não foram definidos.

No fim do mês passado, a Reuters informou que a indicação do governo era de que a nova meta ajustada de primário deste ano não seria inferior à de 2013. Segundo analistas, ela deve ter ficado em torno de 1,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).