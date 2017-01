Com chileno Corpbanca, Itaú Unibanco faz sua maior tacada internacional

Por Aluísio Alves e Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira acordo de fusão de sua unidade no Chile com o CorpBanca, numa transação de pelo menos 3,7 bilhões de dólares que também abre caminho para entrada no varejo bancário da Colômbia.

O acordo inclui capitalização de 652 milhões de dólares do Itaú Unibanco no Itaú Chile. O banco brasileiro terá 50,5 por cento da nova entidade, o Itaú CorpBanca, que administrará os negócios dos dois bancos no Chile e na Colômbia.

O Itaú CorpBanca terá valor de mercado de 8 bilhões de dólares, 45 bilhões de dólares em ativos, carteira de crédito de 34 bilhões dólares, 10 mil funcionários e 390 agências.

A Reuters publicou na véspera que o acordo entre os dois bancos seria anunciado ainda nesta semana.

A operação levará o Itaú Unibanco da sétima para a quarta posição entre os maiores bancos do Chile em empréstimos. Além disso, o acordo permite que o banco brasileiro ingresse no mercado de varejo financeiro da Colômbia, economia de maior crescimento na América Latina em 2013.

"Vemos todas as condições para a expansão - este é um trampolim para oportunidades de negócios no Chile, Colômbia, Peru e América Central", disse Ricardo Marino, presidente-executivo do Itaú para América Latina, em teleconferência. A nova instituição vai operar no Chile sob a marca Itaú.

As ações do Itaú Unibanco cediam 1,7 por cento, a 29,55 reais, enquanto o Ibovespa recuava 0,24 por cento e os papéis do CorpBanca mostravam queda de 12,3 por cento.