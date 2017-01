Petrobras manterá importação recorde de gás por seca em 2014, dizem fontes

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - Os volumes recordes de importação de gás pela Petrobras deverão se repetir em 2014, diante da seca prolongada que afeta reservatórios das hidrelétricas e determina o despacho de térmicas a gás, numa situação já vivenciada no ano passado.

As importações de gás natural saltaram de cerca de 36 milhões de metros cúbicos diários em 2012 para a marca histórica de 47 milhões de metros cúbicos por dia em 2013, mostram dados oficiais.

"Do jeito que está o calor, o verão, não tem jeito. Vamos manter o patamar do ano passado e importar bem", disse uma fonte com conhecimento da situação, na condição de anonimato.