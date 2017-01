Montadoras no Brasil reduzem ritmo de produção em janeiro por férias coletivas e restrições da Argentina

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 6 Fev (Reuters) - A indústria brasileira de veículos começou 2014 com freios puxados por férias coletivas, atrasos em financiamentos para a venda de caminhões e entraves para exportações à Argentina, principal destino das exportações do setor.

As montadoras instaladas no Brasil produziram 237,5 mil veículos em janeiro, queda de 18,7 por cento sobre o recorde para o mês estabelecido em 2013. Enquanto isso, as vendas ficaram praticamente estáveis, consumindo estoques de modelos produzidos com incidência menor do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan, afirmou que o desempenho das vendas em janeiro foi bom, apesar da performance dos licenciamentos de caminhões e ônibus, que recuaram 10,9 e 19,6 por cento sobre um ano antes, respectivamente.

Segundo Moan, atraso do governo na definição das regras do PSI --programa que concede financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a juros reduzidos para compra de bens de capital-- desestimulou vendas entre o final de 2013 e início deste ano e montadoras aproveitaram para conceder férias coletivas, com algumas se estendendo até 20 de janeiro.

"Só não foi melhor porque o PSI (Programa de Sustentação do Investimento) somente foi colocado em operação em 27 de janeiro, o que prejudicou sobremaneira a comercialização de caminhões e ônibus", disse Moan a jornalistas, nesta quinta-feira.

Para este mês, ele espera um "desempenho muito bom" das vendas ante fevereiro de 2013, uma vez que o Carnaval cairá em março. Ele, porém, evitou fazer estimativas e acrescentou que o setor somente terá uma visão clara sobre o ano em meados de julho.

A Anfavea manteve projeção de vendas em 2014 de 3,810 milhões de veículos, alta de 1,1 por cento sobre 2013. Para a produção, o volume esperado segue sendo de 3,765 milhões de veículos. Porém, como a entidade reviu para baixo parte dos números de produção de 2013, o crescimento percentual passou de 0,7 para 1,4 por cento.