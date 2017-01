Nove imigrantes morrem afogados na tentativa de nadar até território espanhol

A Espanha tem dois enclaves no país norte-africano, Ceuta e Melilha, e imigrantes regularmente tentam alcançá-los nadando ao longo da costa ou escalando as paredes triplas que os separam de Marrocos.

Os corpos de oito homens e de uma mulher foram recuperados em águas marroquinas, disse o representante do governo espanhol em Ceuta.

Todos os anos, milhares de imigrantes africanos tentam chegar ao litoral europeu e em quase todas as semanas há resgates e afogamentos no litoral de Marrocos.

Cerca de 3.000 imigrantes ilegais entraram na Espanha no primeiro semestre de 2013, segundo dados oficiais, o dobro do registrado no mesmo período em 2012. A maioria veio através dos enclaves marroquinos.