Amy Adams e Michelle Williams vão ao velório de Philip Seymour Hoffman

NOVA York, 7 Fev (Reuters) - As atrizes Amy Adams e Michelle Williams estiveram entre os parentes e amigos que compareceram na noite de quinta-feira ao velório do ator Philip Seymour Hoffman, que morreu no fim de semana, supostamente vítima de uma overdose.

Fotógrafos e fãs foram impedidos de entrar na Capela Funerária Frank E. Campbell, no bairro do Upper East Side, em Manhattan. A polícia isolou o local e escoltava a entrada e saída das pessoas autorizadas.

Hoffman, de 46 anos, foi encontrado morto no domingo em seu apartamento, com uma seringa espetada no braço. Os resultados da autópsia, no entanto, foram inconclusivos, e novos exames ainda são aguardados. Quatro pessoas foram detidas e indiciadas nesta semana sob suspeita de terem traficado as substâncias ilegais encontradas na casa do ator.