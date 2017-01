Usiminas tem maior queda do Ibovespa com resultado financeiro afetando lucro no 4o tri

SÃO PAULO, 14 Fev (Reuters) - As ações da Usiminas exibiam a maior queda do Ibovespa nesta sexta-feira, com o mercado digerindo o fato de o resultado financeiro da companhia ter afetado seu lucro no quarto trimestre do ano passado, apesar do resultado operacional praticamente em linha com o esperado.

Às 12h36, a ação da Usiminas caía 3,33 por cento, a 11,63 reais, diante de variação negativa de 0,03 por cento do Ibovespa.

A companhia conseguiu reverter prejuízo no quarto trimestre de 2013, com lucro líquido de 47 milhões de reais ante resultado negativo de 283 milhões registrado nos últimos três meses de 2012. Mas o lucro ficou abaixo da expectativa média de 73 milhões de reais, segundo pesquisa da Reuters.

Na comparação com o terceiro trimestre, o lucro líquido caiu 59 por cento, impactado por despesas financeiras maiores geradas pela desvalorização de 5 por cento do real frente ao dólar.

Os analistas Juliana Chu e Ricardo Schweitzer, da Votorantim Corretora, afirmaram que o resultado financeiro pior que o esperado da companhia ofuscou o lucro líquido no período.

"Com dívida líquida de 3,434 bilhões de reais, a companhia divulgou resultado financeiro negativo líquido de 265 milhões de reais, dos quais 142 milhões de reais relativos a variações cambiais e monetárias, acima de nossa expectativa de 100 milhões", escreveram em relatório.

Os analistas acrescentaram que o resultado operacional veio pouco abaixo de suas estimativas, mas sem surpresas, com as fortes vendas de minério de ferro compensando as vendas menores de aço, afetadas por fatores sazonais.

Além do resultado financeiro, analistas do Credit Suisse apontaram como pontos negativos do balanço a queda da margem Ebitda como resultado de efeitos não recorrentes da depreciação e do ajuste de estoques, assim como as maiores provisões para contingências.

Contudo, afirmaram que os resultados vieram praticamente em linha com suas estimativas e reiteraram sua visão positiva sobre a ação, acrescentando que o poder de precificação no mercado doméstico deve superar uma possível desaceleração da demanda no país.

"Os preços médios das vendas de aço no mercado doméstico avançaram 2 por cento na comparação trimestral como efeito de aumentos anunciados em agosto de 2013, confirmando o poder de precificação de siderúrgicas locais mesmo em um cenário de demanda mais fraca", disseram os analistas Ivano Westin, Marina Melemendjian e Santiago Perez Teuffer.