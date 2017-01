Isabel Allende debocha do gênero policial em ‘O Jogo de Ripper'

NOVA YORK, 14 Fev (Reuters) - Famosa por adotar o realismo mágico em romances como "A Casa dos Espíritos", a autora chilena-norte-americana Isabel Allende faz experiências com a literatura policial em seu mais recente trabalho, "O Jogo de Ripper".

Um grupo de jogadores de Ripper começam a agarrar-se às pistas para revelar a identidade do assassino.

A Reuters falou com Isabel sobre sua motivação, o enredo e seu processo de escrita.

R: Eu queria escrever um livro com o meu marido, William Gordon, que escreveu vários policiais que foram traduzidos. Mas logo percebemos que isso era impossível e acabamos brigando como cães. Ele escreve em inglês com um período de concentração de 11 minutos. Eu escrevo em espanhol por 11 horas. Eu acabaria fazendo todo o trabalho e ele levaria metade do crédito - não seria um bom negócio para mim!