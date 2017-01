Produção de petróleo da Líbia cai para 390 mil bpd devido a protestos no oeste

TRÍPOLI, 16 Fev (Reuters) - A produção de petróleo da Líbia caiu para 390 mil barris por dia (bpd), cerca de 70 mil bpd a menos que na semana passada, com protestos parcialmente bloqueando os fluxos do campo petrolífero El Sharara, afirmou a estatal National Oil Corp (NOC) neste domingo.

Grupos armados, tribos e ex-rebeldes muitas vezes desligam oleodutos ou ocupam campos petrolíferos para fazer exigências à medida que a Líbia tenta superar o ambiente de instabilidade quase três anos depois de uma revolta apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ter derrubado o líder Muammar Gaddafi.

As exigências dos manifestantes não estavam imediatamente clara. As tensões no país estão crescendo sobre o governo interino do Congresso Geral Nacional, cujo mandato terminou oficialmente, mas cujos membros têm estendido seu prazo para garantir a estabilidade.